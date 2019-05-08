У травні Туреччину засипало снігом: яскраві фото
На північному заході Туреччини снігу насипало заввишки 6 сантиметрів. Синоптики прогнозують зниження температури у регіоні до -10 градусів впродовж кількох днів.
Гірськолижні курорти на горі Улудаг вже давно закрили через не сезон. Проте коли у травні неочікувано випав сніг, на туристичні об'єкти знову почали з'їжджатися бажаючі покататись на лижах, пише CNN Turk.
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Туреччину засипало снігом // CNN Turk
Також чимало охочих відвідати Улудаг, аби насолодитися зимовими пейзажами весною.
Температура падатиме у найближчі дні // CNN Turk
Бази відпочинку закрили, а туристи знову їдуть у гори // CNN Turk
Сніговий покрів сягає 6 сантиметрів // CNN Turk
На початку травня у Румунії винесли попередження про помаранчевий рівень небезпеки ураганного вітру, дощів, граду і снігу в низці повітів на сході країни. В окремих гірських місцевостях товщина сніжного покриву досягла метра.
Не оминув сніг й Україну. 7 травня він випав на Прикарпатті у Верховинському районі. Фото неочікуваної негоди дивіться тут .
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