В магазинах Москвы появились "тележки Апокалипсиса": фото, видео

Соцсети заполонили фото, видео из супермаркетов Москвы, в которых показаны "тележки Апокалипсиса". В магазинах столицы России начали продавать базовые наборы товаров первой необходимости. Поэтому россияне могут сразу приобрести гречку, туалетная бумага, макароны и сахар.

Пользователи уже назвали такие базовые наборы "тележками Апокалипсиса". Покупатели активно выкладывают в соцсети фото и видеоролики из супермаркетов, на которых демонстрируют состав таких тележек.

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В телеграм-канале "Анатолий Штирлиц" автор видео показал, что в супермаркете "Ашан" есть несколько видов таких товаров с разной ценовой политикой.

Самый дешевый набор стоит 2634,50 рублей (около 940 гривен), а самый дорогой – 3491,91 рубля (почти 1245 гривен).

В соцсетях появилось немало шуток о том, что это – идеальный "набор для тех, кто паникует".