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      У магазинах Москви з'явилися "візки Апокаліпсиса": фото, відео

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      "Візки Апокаліпсиса" в московських супермаркетах / md-eksperiment.org

      Соцмережі заполонили фото, відео з супермаркетів Москви, в яких показані "візки Апокаліпсису". У магазинах столиці Росії почали продавати базові набори товарів першої необхідності. Відтак росіяни можуть одразу придбати гречку, туалетний папір, макарони та цукор.

      Користувачі вже назвали такі базові набори "візками Апокаліпсису". Покупці активно викладають в соцмережі фото та відеоролики з супермаркетів, на яких демонструють склад таких візків. 

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      У телеграм-каналі "Анатолій Штірліц" автор відео продемонстрував, що в супермаркеті "Ашан" є кілька видів таких товарів, відповідно до цінової політики.

      Найдешевший набір коштує – 2634,50 рублів (близько 940 гривень), а найдорожчий – 3491,91 рубля (майже 1245 гривень).

      У соцмережах з'явилося чимало жартів про те, що це – ідеальний "набір для тих, хто панікує".

       

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      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Продукти Москва Новини Росії
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