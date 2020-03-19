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      Туалетного паперу вистачить на 10 років: прем'єр Нідерландів просить не панікувати

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      Офіційно: туалетного паперу у Нідерландах вистачить на 10 років / nypost.com

      Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, реагуючи на ажіотаж довкола епідемії коронавірусу, закликав громадян не панікувати. Він запевнив, що запасів туалетного паперу країні вистачить ще на 10 років.

      Про відсутність будь-якої потреби в ажіотажних закупівлях прем'єр сказав під час розмови з одним з покупців у супермаркеті. Про це пише видання Magnet.

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      Цього буде цілком достатньо. Нам на усю країну вистачить ще на 10 років. Ми усі зможемо 10 років спокійно випорожнюватися,
      – заявив Марк Рютте.

      Епідемія коронавірусу викликала масу ажіотажних покупок консерв і туалетного паперу у Нідерландах. До слова, про консерви чи гречку Рютте нічого схожого не сказав.

      Що відомо про коронавірус у Нідерландах?Нідерланди – одна з тих європейських країн, які найбільше постраждали від епідемії коронавірусу. Загалом у країні підтверджені майже 2,5 тисячі випадків зараження, а померли 76 людей.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Коронавірус Covid-19 Продукти Нідерланди Курйозні новини
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