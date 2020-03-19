Туалетной бумаги хватит на 10 лет: премьер Нидерландов просит не паниковать

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, реагируя на ажиотаж вокруг эпидемии коронавируса, призвал граждан не паниковать. Он заверил, что запасов туалетной бумаги стране хватит еще на 10 лет.

Об отсутствии какой-либо необходимости к ажиотажным закупкам премьер сказал во время разговора с одним из покупателей в супермаркете. Об этом пишет издание Magnet.

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Этого будет вполне достаточно. Нам на всю страну хватит еще на 10 лет. Мы все сможем 10 лет спокойно испражняться,

– заявил Марк Рютте.

Эпидемия коронавируса вызвала массу ажиотажных покупок консервов и туалетной бумаги в Нидерландах. К слову, о консервах или гречке Рютте ничего похожего не сказал.

Что известно о коронавирусе в Нидерландах?Нидерланды – одна из тех европейских стран, которые наиболее пострадали от эпидемии коронавируса. Всего в стране подтверждены почти 2,5 тысячи случаев заражения, а умерли 76 человек.