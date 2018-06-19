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В Македонии начали процесс ратификации соглашения с Грецией

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Парламент Македонии начал процесс ратификации соглашения об изменении названия
Парламент Македонии начал процесс ратификации соглашения об изменении названия / eurointegration.com.ua

В Парламенте Македонии приняли решение о вынесении на пленарное заседание соглашения с Грецией, о переименовании страны.

Об этом сообщает Balkan Insight.

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Отмечается, что за соответствующее решение проголосовало 69 депутатов из 120. Против проголосовало 40 депутатов, которые преимущественно относились к правой оппозиции VMRO DPMNE.

В парламенте, с объяснением выгоды от заключенного соглашения, выступил министр иностранных дел Никола Димитров. Во время его выступления оппозиционеры выкрикивали "предатель", а после завершения голосования они покинули зал парламента в знак протеста.

Ожидается, что ратификация соглашения на пленарном заседании парламента состоится завтра, хотя это еще не было официально подтверждено.

Поскольку депутаты оппозиции покинули парламент и заявили, что не будут участвовать в принятии этого документа, необходимые процедуры будут более быстрыми, и мы прилагаем усилия, чтобы его ратифицировать завтра,
– заявил депутат от большинства.

Македония старается ратифицировать соглашение в кратчайшие сроки, чтобы на заседании Совета европейского союза, которое состоится 25-26 июня, получить согласование на вступление в Европейский Союз.

Напомним, что 17 июня, Греция и Македония подписали историческое соглашение об изменении названия бывшей югославской республики в Республику Северная Македония. Подписание соглашения положит конец 27-летнему спору между двумя странами. Европейский Союз, ООН и НАТО приветствуют соглашение.

Теги: Новости политики Европа Греция Македония
Источник: 24 Канал
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