В Македонии начали процесс ратификации соглашения с Грецией
В Парламенте Македонии приняли решение о вынесении на пленарное заседание соглашения с Грецией, о переименовании страны.
Об этом сообщает Balkan Insight.
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Отмечается, что за соответствующее решение проголосовало 69 депутатов из 120. Против проголосовало 40 депутатов, которые преимущественно относились к правой оппозиции VMRO DPMNE.
В парламенте, с объяснением выгоды от заключенного соглашения, выступил министр иностранных дел Никола Димитров. Во время его выступления оппозиционеры выкрикивали "предатель", а после завершения голосования они покинули зал парламента в знак протеста.
Ожидается, что ратификация соглашения на пленарном заседании парламента состоится завтра, хотя это еще не было официально подтверждено.
Поскольку депутаты оппозиции покинули парламент и заявили, что не будут участвовать в принятии этого документа, необходимые процедуры будут более быстрыми, и мы прилагаем усилия, чтобы его ратифицировать завтра,
– заявил депутат от большинства.
Македония старается ратифицировать соглашение в кратчайшие сроки, чтобы на заседании Совета европейского союза, которое состоится 25-26 июня, получить согласование на вступление в Европейский Союз.
Напомним, что 17 июня, Греция и Македония подписали историческое соглашение об изменении названия бывшей югославской республики в Республику Северная Македония. Подписание соглашения положит конец 27-летнему спору между двумя странами. Европейский Союз, ООН и НАТО приветствуют соглашение.