У Македонії почали процес ратифікації угоди з Грецією

У Парламенті Македонії прийняли рішення про винесення на пленарне засідання угоди з Грецією, про перейменування країни.

Про це повідомляє Balkan Insight.

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Зазначається, що за відповідне рішення проголосувало 69 депутатів зі 120. Проти проголосувало 40 депутатів, які переважно відносилися до правої опозиції VMRO DPMNE.

У парламенті, з поясненням вигоди від укладеної угоди, виступив міністр закордонних справ Нікола Димитров. Під час його виступу опозиціонери вигукували "зрадник", а після закінцення голосування вони покинули залу парламенту на знак протесту.

Очікується, що ратифікація угоди на пленарному засіданні парламенту відбудеться завтра, хоча це ще не було офіційно підтверджено.

Оскільки депутати опозиції залишили парламент та заявили, що не будуть брати участь у прийнятті цього документа, необхідні процедури будуть більш швидкими, і ми докладаємо зусиль, щоб його ратифікувати завтра,

– заявив депутат від більшості.

Македонія старається ратифікувати угоду в найкоротші терміни, щоб на засіданні Ради європейського союзу, яке відбудеться 25-26 червня, отримати погодження на вступ до Європейського Союзу.

Нагадаємо, що 17 червня, Греція і Македонія підписали історичну угоду про про зміну назви колишньої югославської республіки на Республіку Північна Македонія. Підписання угоди покладе край 27-річній суперечці між двома країнами. Європейський Союз, ООН та НАТО привітали угоду.