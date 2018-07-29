В Мали выбирают президента среди 24 кандидатов

В воскресенье, 29 июня в Мали проходят президентские выборы. На пост главы государства выдвинулись 24 кандидата, однако главными конкурентами на выборах является действующий президент страны Ибрагим Бубакар Кейта и представитель оппозиции Сумаила Сиссе.

Наибольшие шансы на победу в выборах имеет 73-летний нынешний президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта, которого выдвинули от "Ассамблеи для Мали", передает DW.

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Отмечается, что его крупнейшим конкурентом считают 68-летнего оппозиционера Сумаила Сиссе. Он – кандидат от "Союза республики и демократии" и платформы с более 200 общественными объединениями.

Как информируют в СМИ, главной темой предвыборных кампаний у кандидатов была ситуация с безопасностью в стране.

Известно, что в центре и на севере Мали действуют исламистские группировки, которые совершают нападения на мирных жителей. Кроме того, малийские органы безопасности обвиняют в преступлениях против населения.

Безопасность во время голосования в стране обеспечивают около 30 тысяч малийских и международных военных, в том числе – миротворцы миссии ООН.