У Малі вибирають президента серед 24 кандидатів

В неділю, 29 липня у Малі відбуваються президентські вибори. На пості глави держави висунулись 24 кандидати, проте головними конкурентами на виборах є чинний президент країни Ібрагім Бубакар Кейта та представник опозиції Сумаіла Сіссе.

Найбільші шанси на перемогу у виборах має 73-річний теперішній президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта, якого висунули від "Асамблеї для Малі", передає DW.

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Зазначається, що його найбільшим конкурентом вважають 68-річного опозиціонера Сумаіла Сіссе. Він – кандидат від "Союзу республіки та демократії" та платформи з понад 200 громадських об'єднань.

Як інформують у ЗМІ, головною темою передвиборчих кампаній у кандидатів була ситуація з безпекою у країні.

Відомо, що у центрі та на півночі Малі діють ісламістські угрупування, які чинять напади на мирних жителів. Окрім того, малійські органи безпеки звинувачують у злочинах проти населення.

Безпеку під час голосування у країні забезпечують близько 30 тисяч малійських та міжнародних військових, у тому числі – миротворці місії ООН.