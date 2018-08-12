В Манчестере устроили стрельбу после карнавала: много раненых
В ночь на воскресенье, 12 августа, в британском Манчестере после городского карнавала произошла стрельба. В результате инцидента не менее 10 человек получили ранения.
Об этом сообщает Sky.
Издание уточнило, что перестрелка вспыхнула в районе Мосс-Сайд. По информации полиции, не менее 10 человек получили ранения в результате стрельбы, в район происшествия переброшены усиленные наряды правоохранителей, устанавливаются причины инцидента.
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Также полиция отметила, что 11 августа в городе проходил Карибский карнавал, однако к моменту происшествия он уже успел закончиться.
На видео сняли панику людей, которая распространилась из-за стрельбы.
Источник: 24 Канал
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