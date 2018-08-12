У Манчестері влаштували стрілянину після карнавалу: багато поранених
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В ніч проти неділі, 12 серпня, у британському Манчестері після міського карнавалу сталася стрілянина. Внаслідок інциденту не менше 10 людей зазнали поранень.
Про це повідомляє Sky.
Видання уточнило, що стрілянина спалахнула в районі Мосс-Сайд. За інформацією поліції, не менше 10 людей зазнали поранень в результаті стрілянини, в район події перекинуто посилені наряди правоохоронців, встановлюються причини інциденту.
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Також поліція зазначила, що 11 серпня у місті відбувався Карибський карнавал, проте до моменту надзвичайної події він вже встиг закінчитися.
На відео зняли паніку людей, яка поширилася через стрілянину.
Джерело: 24 Канал
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