В Мариуполе автомобиль протаранил ограждение здания СБУ
Во вторник, 24 июля, в Мариуполе неизвестный автомобиль врезался в ограждение здания Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области.
Об этом УНН сообщила пресс-служба Центрального отдела полиции Мариуполя.
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"Около 4:00 часов утра в центральном районе Мариуполя неизвестный на автомобиле повредил часть металлической ограды возле областного здания СБУ", – рассказали правоохранители.
Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа. Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства события.
Источник: 24 Канал
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