В Мариуполе автомобиль протаранил ограждение здания СБУ

Во вторник, 24 июля, в Мариуполе неизвестный автомобиль врезался в ограждение здания Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области.

Об этом УНН сообщила пресс-служба Центрального отдела полиции Мариуполя.

Читайте также: Украинцу вынесли приговор за пророссийские посты в соцсети

"Около 4:00 часов утра в центральном районе Мариуполя неизвестный на автомобиле повредил часть металлической ограды возле областного здания СБУ", – рассказали правоохранители.

Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа. Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства события.