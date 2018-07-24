У Маріуполі автомобіль протаранив огорожу будівлі СБУ
У вівторок, 24 липня, в Маріуполі невідомий на автомобіль врізався в огорожу будівлі Управління Служби безпеки України в Донецькій області.
Про це УНН повідомила прес-служба Центрального відділу поліції Маріуполя.
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"Близько 4:00 години ранку в центральному районі Маріуполя невідомий на автомобілі пошкодив частину металевої огорожі біля обласної будівлі СБУ", – розповіли правоохоронці.
Наразі на місці працює оперативно-слідча група. Правоохоронці здійснюють перевірку та встановлюють всі обставини подій.
Джерело: 24 Канал
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