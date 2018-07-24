У Маріуполі автомобіль протаранив огорожу будівлі СБУ / Фото з відкритих джерел

У вівторок, 24 липня, в Маріуполі невідомий на автомобіль врізався в огорожу будівлі Управління Служби безпеки України в Донецькій області.