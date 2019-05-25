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      В Мариуполе громко отпраздновали День морской пехоты Украины

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      В прифронтовом Мариуполе отметили День морской пехоты. Этот праздник символичный для этого города, ведь именно эти военные обороняют подступы к городу и не дают пророссийским наемникам прорваться. В честь праздника бойцов с передовой на несколько часов пригласили в концертный зал.

      Морская пехота Украины была создана 101 год назад, в 1908 году, а с начала войны на Донбассе ее перезапустили. Поэтому в этот день морпехи отмечают сразу два дня рождения.

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      Через всю Украину приехала франковская группа "Брати Станіслава". Исполнители отметили, что были рады принять участие в праздновании. Они сказали, что военные всегда хорошо принимают группу, а энергия в зале во время выступления зашкаливает.

      Это совсем не те эмоции, которые есть на мирной территории для гражданских лиц. Здесь все гораздо четче воспринимается, а эмоции обнаженные и искренние,
      – сказал участник группы Владимир.


      Празднование Дня морской пехоты

      На празднование пожаловали воины разных бригад: одни из них несут службу в тылу, другие – на передовой. Бойцы всегда с радостью воспринимают музыкантов на праздниках и, конечно, когда те приезжают к ним на позиции.

      Заботятся о нас, переживают, хотят поделиться своими эмоциями, новой музыкой. Это чрезвычайно важно для всех нас,
      – подчеркнул морской пехотинец Евгений.

      Музыкант группы Андрей Riffmaster Антоненко и сам является военным. Он никогда не пропускает мероприятий морской пехоты и всегда возит с собой черный берет, подаренный морпехом еще в 2016 году на передовой. Часть зала сразу после концерта поехала на передовую, что совсем рядом с Мариуполем, чтобы в следующем году встретиться в свободном украинском городе.

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      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Война Война на Донбассе Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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