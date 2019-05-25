У Маріуполі гучно відсвяткували День морської піхоти України

У прифронтовому Маріуполі відзначили День морської піхоти. Це свято символічне для цього міста, адже, саме ці військові боронять підступи до міста і не дають проросійським найманцям прорватися. На честь свята бійців з передової на кілька годин запросили до концертної зали.

Морська піхота України була створена 101 рік тому, у 1908 році, а з початку війни на Донбасі її перезапустили. Тож у цей день морпіхи відзначають одразу два дні народження.

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Через всю Україну приїхав франківський гурт "Брати Станіслава". Виконавці зазначили, що були раді взяти участь у святкуванні. Вони наголосили, що військові завжди добре приймають гурт, а енергія в залі під час виступу зашкалює.

Це зовсім не ті емоції, які є на мирній території для цивільних осіб. Тут все набагато чіткіше сприймається, а емоції оголені та щирі,

– сказав учасник гурту Володимир.



Святкування Дня морської піхоти

На святкування завітали воїни різних бригад: одні з них несуть службу в тилу, інші – на передовій. Бійці завжди радо сприймають музикантів на святах і, звісно, коли ті приїздять до них на позиції.

Піклуються про нас, переживають, хочуть поділитись своїми емоціями, новою музикою. Це надзвичайно важливо для всіх нас,

– наголосив морський піхотинець Євген.

Музикант гурту Riffmaster Андрій Антоненко і сам є військовим. Він ніколи не пропускає заходів морської піхоти й завжди возить з собою чорний берет, подарований морпіхом ще у 2016 році на передовій. Частина зали одразу після концерту поїхала на передову, що геть поруч з Маріуполем, щоб наступного року зустрітись у вільному українському місті.