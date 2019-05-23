День морської піхоти: зворушлива історія про незламних українських морпіхів

23 травня 1918 року гетьман Скоропадський видав указ України про початок формування бригади морської піхоти. Цей день через 101 рік став професійним святом морської піхоти України – одного з найбоєздатніших родів військ у державі. Адже кожної ротації морпіхи завдають нищівних ударів по ворогу.

Так, у березня 2014 року чорні берети зі сльозами на очах покидали окупований півострів та відправлялися на материк. До цього часу вони зі зброєю у руках під носом у ворога чекали наказу про виїзд з Криму.

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Російські солдати вимагали залишити всю зброю, проте морпіхи заявили, що поїдуть тільки з вантажівками і на БТРах з прапором України та свого батальйону. А якщо хтось спробує проникнути на територію частини – відкриють вогонь.



Українські морпіхи в окупованому Криму

З 650 морських піхотинців вірними Україні залишились лише 200. Інші залишилися на окупованій ворогом території. Дві сотні чорний беретів продовжили свою службу вже у військовій частині Миколаєва.

Морпіх Володимир теж готувався до виходу з півострова. Він з побратимами не мирився з агресором і сьогодні продовжує захищати країну, просто зараз на передовій. Згадує, як тоді обговорювали з побратимами подальші дії.

Спілкувалися, думали як будемо виходити, що буде далі. Вже починали розвиватись події на Донбасі, починались захоплення адміністрацій, приміщень поліції, приміщень СБУ. Тому, коли ми виходили, ми розуміли, що починається війна в Україні і що ми приймемо активну участь в цих подіях,

– розповідає морський піхотинець.

Щодо колишніх співслужбовців, які присязі зрадили, говорить неохоче – вибору їхнього не розуміє. "Зрадники нікому не потрібні. Зрадити перший раз – найскладніше, далі буде легше і легше. Так що я думаю, що вони нікому не будуть там потрібні", – додав Володимир.

Цікаво, що не у кожного морпіха є штормовий берет – його треба заслужити. Традиційно цього досягають пройшовши надскладний марш-кидок зі смугою перешкод. Випробування і фізичної сили і психологічної. До нього готуються місяцями.

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Зараз морська піхота розширилась і активно модернізується новою технікою та озброєнням. Багато воїнів йдуть сюди з інших підрозділів. Хоча і розуміють, тут буде вкрай непросто. Сьогодні морська піхота – один з найбоєздатніших родів військ. На Приазов'ї, де вони воюють, за кожної ротації ворог зазнає страшних втрат.

Що відомо про День морської піхоти? Це професійне свято військовослужбовців морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України, яке відзначається щороку 23 травня. Свято започатковане 2014 року, адже сме в цей день 1918 року гетьман Скоропадський видав указ України по Морському відомству "Про початок формування бригади морської піхоти у складі трьох полків для несення служби".



Нагадаємо, що у 2014-2017 роках День морської піхоти відзначали 16 листопада. Цікаво, що раніше морські піходитнці мали чорні берети, а з 23 травня 2018 року вони отриммали від президента нові берети барви морської хвилі.