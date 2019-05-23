День морской пехоты: трогательная история о несокрушимых украинских морпехах

23 мая 1918 года гетман Скоропадский издал указ Украины о начале формирования бригады морской пехоты. Этот день через 101 год стал профессиональным праздником морской пехоты Украины – одного из самых боеспособных родов войск в государстве. Ведь каждую ротацию морпехи наносят сокрушительные удары по врагу.

Так, в марте 2014 года черные береты со слезами на глазах покидали оккупированный полуостров и отправлялись на материк. К этому времени они с оружием в руках под носом у врага ждали приказа о выезде из Крыма.

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Российские солдаты потребовали оставить все оружие, однако морпехи заявили, что уедут только с грузовиками и на БТР с флагом Украины и своего батальона. А если кто-то попытается проникнуть на территорию части – откроют огонь.

Украинские морпехи в оккупированном Крыму

Из 650 морских пехотинцев верными Украине остались лишь 200. Другие остались на оккупированной врагом территории. Две сотни черных беретов продолжили свою службу уже в воинской части Николаева.

Морпех Владимир тоже готовился к выходу с полуострова. Он с собратьями не мирился с агрессором и сегодня продолжает защищать страну, просто сейчас на передовой. Вспоминает, как тогда обсуждали с побратимами дальнейшие действия.

Общались, думали как будем выходить, что будет дальше. Уже начинали развиваться события на Донбассе, начались захваты администраций, помещений полиции, помещений СБУ. Поэтому, когда мы выходили, мы понимали, что начинается война в Украине и что мы примем активное участие в этих событиях,

– рассказывает морской пехотинец.

Относительно бывших сослуживцев, которые предали присяге, говорит неохотно – выбора их не понимает. "Предатели никому не нужны. Предать первый раз – самое сложное, дальше будет легче и легче. Так что я думаю, что они никому не будут нужны", – добавил Владимир.

Интересно, что не у каждого морпеха есть штормовой берет – его надо заслужить. Традиционно этого добиваются пройдя сложнейший марш-бросок с полосой препятствий. Испытания и физической силы и психологической. К нему готовятся месяцами.

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Сейчас морская пехота расширилась и активно модернизируется новой техникой и вооружением. Многие воины идут сюда из других подразделений. Хотя и понимают, здесь будет крайне непросто. Сегодня морская пехота – один из самых боеспособных родов войск. На Приазовье, где они воюют, за каждой ротации враг терпит страшных потерь.

Что известно о Дне морской пехоты?

Это профессиональный праздник военнослужащих морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, который отмечается ежегодно 23 мая. Праздник основан в 2014 году, ведь именно в этот день 1918 года гетман Скоропадский издал указ по Морскому ведомству "О начале формирования бригады морской пехоты в составе трех полков для несения службы".



Напомним, что в 2014-2017 годах День морской пехоты отмечали 16 ноября. Интересно, что ранее морские піходитнці имели черные береты, а с 23 мая 2018 года они получили от президента новые береты цвета морской волны.