В Мариуполе могут отпустить на волю сепаратиста: активисты пикетируют прокуратуру

На улицы Мариуполя вышли активисты, возмущенные решением выпустить на волю задержанных сепаратистов. С требованиями волонтеры и ветераны АТО пришли под Донецкую областную прокуратуру.

Они требуют от государственного обвинителя жестких действий по отношению к боевикам. Ведь накануне прокуратура выступила с ходатайством освободить представителя разведывательной группы боевиков Александра Игнатишина.

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Активист Денис Овчаров отметил: нельзя лишать уголовной ответственности тех, кто предал Украину. Они должны полностью ответить за свои действия.



Протесты под прокуратурой Мариуполя



Активисты возмущенные решением выпустить на свободу задержанных сепаратистов

Протестующие обвиняли прокурора в предвзятости. Ведь сам боевик и обвинитель – бывшие жители оккупированной Макеевки. Через несколько минут активистов впустили внутрь.

"Действующим Уголовным кодексом Украины предусмотрено такое основание как возможность освобождения лица от уголовной ответственности", – прокомментировала Марина Лукьянченко, прокурор.



Александр Игнатишин

По данным следствия, Игнатишин был членом незаконного вооруженного формирования "Гром", которое дислоцировалось в оккупированном Харцызске и было одним из первых, созданных российскими спецслужбами.

Человек, который с оружием был против нашего государства. Он говорит, что не убивал. Они верят его словам. Ну, так может любой сказать убийца. Вот что нас заело,

– отметил Николай Стрепоченко, ветеран АТО.

Рассмотрение ходатайства об освобождении Игнатишина от уголовной ответственности продолжится в Добропольском районном суде в понедельник, 23 сентября. Если Фемида удовлетворит решение прокуратуры, бывшего участника вооруженных формирований отпустят в зале суда.

Отметим, что на днях в Мариуполе в своей квартире убили боевика Романа Джумаева, которого суд выпустил из СИЗО. Его обвиняли по аналогичной статье, что и Игнатишина.