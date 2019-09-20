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      В Мариуполе могут отпустить на волю сепаратиста: активисты пикетируют прокуратуру

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      На улицы Мариуполя вышли активисты, возмущенные решением выпустить на волю задержанных сепаратистов. С требованиями волонтеры и ветераны АТО пришли под Донецкую областную прокуратуру.

      Они требуют от государственного обвинителя жестких действий по отношению к боевикам. Ведь накануне прокуратура выступила с ходатайством освободить представителя разведывательной группы боевиков Александра Игнатишина.

       К теме: Почему на свободу выходят террористы, которые помогали российским оккупантам – обстрелы в Мариуполе

      Активист Денис Овчаров отметил: нельзя лишать уголовной ответственности тех, кто предал Украину. Они должны полностью ответить за свои действия.

      Протести під прокуратурою Маріуполя
      Протесты под прокуратурой Мариуполя

      Протести під прокуратурою Маріуполя
      Активисты возмущенные решением выпустить на свободу задержанных сепаратистов

      Протестующие обвиняли прокурора в предвзятости. Ведь сам боевик и обвинитель – бывшие жители оккупированной Макеевки. Через несколько минут активистов впустили внутрь.

      "Действующим Уголовным кодексом Украины предусмотрено такое основание как возможность освобождения лица от уголовной ответственности", – прокомментировала Марина Лукьянченко, прокурор.


      Александр Игнатишин

      По данным следствия, Игнатишин был членом незаконного вооруженного формирования "Гром", которое дислоцировалось в оккупированном Харцызске и было одним из первых, созданных российскими спецслужбами.

      Человек, который с оружием был против нашего государства. Он говорит, что не убивал. Они верят его словам. Ну, так может любой сказать убийца. Вот что нас заело,
      – отметил Николай Стрепоченко, ветеран АТО.

      Рассмотрение ходатайства об освобождении Игнатишина от уголовной ответственности продолжится в Добропольском районном суде в понедельник, 23 сентября. Если Фемида удовлетворит решение прокуратуры, бывшего участника вооруженных формирований отпустят в зале суда.

      Отметим, что на днях в Мариуполе в своей квартире убили боевика Романа Джумаева, которого суд выпустил из СИЗО. Его обвиняли по аналогичной статье, что и Игнатишина.

      blog_ava
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      20 сентября
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      Теги: Новости Украины Судьи Украина – Россия Новости Мариуполя Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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