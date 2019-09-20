В Маріуполі можуть відпустити на волю сепаратиста: активісти пікетують прокуратуру

На вулиці Маріуполя вийшли активісти, обурені рішенням випустити на волю затриманих сепаратистів. Із вимогами волонтери та ветерани АТО прийшли до Донецької обласної прокуратури.

Вони вимагають від державного обвинувача жорстких дій по відношенню до бойовиків.

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Адже напередодні прокуратура виступила з клопотанням звільнити представника розвідувальної групи бойовиків Олександра Ігнатишина.

Активіст Денис Овчаров наголосив: не можна позбавляти карної відповідальності тих, хто зрадив Україну. Вони повинні повністю відповісти за свої дії.



Активісти обурені рішенням випустити на волю затриманих сепаратистів

Протестувальники звинувачували прокурора в упередженності. Адже сам бойовик та обвинувач – колишні мешканці окупованої Макіївки. Через кілька хвилин активістів впустили всередину.

"Чинним Кримінальним кодексом України передбачено таку підставу як можливість звільнення особи від кримінальної відповідальності", – прокоментувала Марина Лук'янченко, прокурор.



Олександр Ігнатишин

За даними слідства, Ігнатишин був членом незаконного збройного формування "Грім", яке дислокувалося в окупованому Харцизьку і було одним із перших, створених російськими спецслужбами.

Людина, яка зі зброєю була проти нашої держави. Він каже, що не вбивав. Вони вірять його словам. Ну, так може будь-який вбивця сказати. От що нас заїло,

– зазначив Микола Стрепоченко, ветеран АТО.

Розгляд клопотання про звільнення Ігнатишина від кримінальної відповідальності продовжиться у Добропільскому районному суді у понеділок, 23 вересня. Якщо Феміда задовільнить рішення прокуратури, колишнього учасника збройних формувань відпустять в залі суду.

Зазначимо, що днями в Маріуполі у своїй квартирі вбили бойовика Романа Джумаєва, якого суд випустив із СІЗО. Його звинувачували за аналогічною статтею, що й Ігнатишина.