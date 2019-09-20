23:11
20 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ КИЇВРАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Якутський шаман в психлікарні. Алкогольний розклад РФ
      Вєсті Кремля
      21:51, сьогодні
      Вєсті.UA: Савченко мітить в ОПЗЖ до Медведчука? Попка-дурак Тищенко
      Вєсті.UA
      19:23, сьогодні
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ КИЇВРАДА

      В Маріуполі можуть відпустити на волю сепаратиста: активісти пікетують прокуратуру

      8

      На вулиці Маріуполя вийшли активісти, обурені рішенням випустити на волю затриманих сепаратистів. Із вимогами волонтери та ветерани АТО прийшли до Донецької обласної прокуратури.

      Вони вимагають від державного обвинувача жорстких дій по відношенню до бойовиків. 

      До теми: Чому на волю виходять терористи, які допомагали російським окупантам – обстріли в Маріуполі

      Адже напередодні прокуратура виступила з клопотанням звільнити представника розвідувальної групи бойовиків Олександра Ігнатишина.

      Активіст Денис Овчаров наголосив: не можна позбавляти карної відповідальності тих, хто зрадив Україну. Вони повинні повністю відповісти за свої дії.

      Протести під прокуратурою Маріуполя
      Активісти обурені рішенням випустити на волю затриманих сепаратистів

      Протестувальники звинувачували прокурора в упередженності. Адже сам бойовик та обвинувач – колишні мешканці окупованої Макіївки. Через кілька хвилин активістів впустили всередину.

      "Чинним Кримінальним кодексом України передбачено таку підставу як можливість звільнення особи від кримінальної відповідальності", – прокоментувала Марина Лук'янченко, прокурор.


      Олександр Ігнатишин

      За даними слідства, Ігнатишин був членом незаконного збройного формування "Грім", яке дислокувалося в окупованому Харцизьку і було одним із перших, створених російськими спецслужбами.

      Людина, яка зі зброєю була проти нашої держави. Він каже, що не вбивав. Вони вірять його словам. Ну, так може будь-який вбивця сказати. От що нас заїло,
      – зазначив Микола Стрепоченко, ветеран АТО.

      Розгляд клопотання про звільнення Ігнатишина від кримінальної відповідальності продовжиться у Добропільскому районному суді у понеділок, 23 вересня. Якщо Феміда задовільнить рішення прокуратури, колишнього учасника збройних формувань відпустять в залі суду.

      Зазначимо, що днями в Маріуполі у своїй квартирі вбили бойовика Романа Джумаєва, якого суд випустив із СІЗО. Його звинувачували за аналогічною статтею, що й Ігнатишина.

      blog_ava
      Рада проголосувала за введення електронних чеків: які зміни тепер очікують бізнес
      сьогодні
      9541
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Маріуполя Україна – Росія Судді
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Одіозна суддя, що порушила права позивача і завдала збитків державі на 3 мільйони доларів
      сьогодні , 23:00 Одіозна суддя, що порушила права позивача і завдала збитків державі на 3 мільйони доларів
      Ірина Шиба 43
      Головні новини 20 вересня: відтермінування штрафів для євроблях та запобіжний захід Бельку
      сьогодні , 22:20 Головні новини 20 вересня: відтермінування штрафів для євроблях та запобіжний захід Бельку
      546
      Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      10 вересня , 15:30 Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      6
      Рост онкозаболеваний, преследование за веру и "вечно у руля": новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Рост онкозаболеваний, преследование за веру и "вечно у руля": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 234
      Борт номер один: на чому літають перші особи держав
      сьогодні , 21:30 Борт номер один: на чому літають перші особи держав
      Світлана Попова 1296
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук