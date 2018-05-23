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В Мариуполе мужчина выстрелил из гранатомета в детскую амбулаторию: известны подробности

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В Мариуполе психически нездоровый мужчина выстрелил из РПГ: пострадавших нет
В Мариуполе психически нездоровый мужчина выстрелил из РПГ: пострадавших нет / zik.ua

Утром 23 мая сразу в нескольких районах Мариуполя местные жители услышали громкий взрыв. Как выяснилось, это был звук выстрела из РПГ.

О взрыве, который произошел в Кальмиусском районе Мариуполя вблизи детской поликлиники, пишут в местном СМИ.

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В 6:10 взорвался неизвестный предмет по адресу Металлургов, 196. Было слышно звук разбитого стекла. Позже на месте работала служба ГСЧС,
– рассказали очевидцы происшествия.

Как сообщают в издании, в полиции уже установили, что случилось. Правоохранители задержали психически нездорового мариупольца, который выстрелил из РПГ в воздух. Выстрелом было повреждено окно детской амбулатории, но, к счастью, никто не пострадал.

Как отметили правоохранители, мужчина пояснил, что нашел гранатомет в заброшенном доме и, не долго думая, решил проверить, как он работает. Он выстрелил в воздух. Когда увидел, что выстрелом задело окно, сам обратился в полицию.

"Мужчина находится на учете и имеет психиатрическое заболевание. Следственные действия продолжаются", – сообщили в пресс-службе полиции.

Сейчас правоохранители выясняют все детали этого дела. Обвиняемому грозит лишение свободы, сроком от 3 до 7 лет.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Новости Мариуполя
Источник: 24 Канал
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