В Маріуполі чоловік вистрілив із гранатомета у дитячу амбулаторію: відомі подробиці

Вранці 23 травня відразу в декількох районах Маріуполя місцеві жителі почули гучний вибух. Як з'ясувалося, це був звук пострілу з РПГ.

Про вибух, який стався в Кальміуському районі Маріуполя поблизу дитячої поліклініки, пишуть у місцевому ЗМІ.

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О 6:10 вибухнув невідомий предмет за адресою Металургів 196. Було чутно звук розбитого скла. Пізніше на місці працювала служба ДСНС,

– розповіли очевидці події.

Як повідомляють у виданні, у поліції вже встановили, що трапилось. Правоохоронці затримали психічно нездорового маріупольця, який вистрілив із РПГ в повітря. Пострілом було пошкоджено вікно дитячої амбулаторії, але, на щастя, ніхто не постраждав.

Як зазначили правоохоронці, чоловік пояснив, що знайшов гранатомет у покинутому будинку і, не довго думаючи, вирішив перевірити, як він працює. Він вистрілив в повітря. Коли побачив, що пострілом зачепило вікно, сам звернувся в поліцію.

"Чоловік перебуває на обліку і має психіатричне захворювання. Слідчі дії тривають", – повідомили у прес-службі поліції.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі деталі цієї справи. Обвинуваченому загрожує позбавлення волі, терміном від 3 до 7 років.