В Мариуполе сотрудник СБУ на горячем поймал водителя-"сепаратиста"
В Донецкой области водитель автобуса "Мариуполь – Святогорск" назвал украинский язык "козьим" и получил приглашение в Службу безопасности Украины.
Об этом в Facebook написал пользователь Алексей Афонин.
"Как заявил водитель: в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык – русский", он не понимает "козьего языка", – рассказал блогер.
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Он отметил, что возможно ситуация осталась бы незамеченной, но оказалось, что в автобусе ехал сотрудник СБУ.
"Подойдя к водителю, он спокойно сказал, что ожидает его в понедельник в Мариуполе в здании СБУ... с вещами (переписал его данные, взял номер телефона). А потом добавил: "Ты только довези нас до пункта назначения, а то еще обосрешься прямо здесь", – рассказал Афонин.