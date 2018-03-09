У Маріуполі співробітник СБУ на гарячому впіймав водія-"сепаратиста"

На Донеччині водій автобуса "Маріуполь – Святогірськ" назвав українську мову "козячою" та отримав запрошення до Служби безпеки України.

Про це у Facebook написав користувач Олексій Афонін.

"Як заявив водій: в його автобусі "должен звучать единственно нормальный язык – русский", він не розуміє "козьего языка", – розповів блогер.

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Він зазначив, що можливо б ситуація залишилася не поміченою, але виявилося що в автобусі їхав співробітник СБУ.

"Підійшовши до водія, він спокійно сказав, що очікує його в понеділок в Маріуполі в будівлі СБУ … з речами (переписав його дані, взяв номер телефону). А потім додав: "Ти тільки довези нас до пункту призначення, бо ще обсерешся прямо тут", – переповів Афонін.