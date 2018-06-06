В Мариуполе жители вышли на экологический митинг: видео

В Мариуполе жители города в респираторах и противогазах вышли на митинг. Они распылили рыжий дым, похожий на выбросы, и скандировали "Мы хотим дышать".

С плакатами "Мариуполь задыхается" и "Заводы Мариуполя на полную реконструкцию", люди требовали, чтобы местные металлургические предприятия придерживались обязательств по защите окружающей среды и уменьшили количество вредных выбросов в атмосферу.

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Горожане подготовили также экологический манифест, который планируют обнародовать, и заверили – если их не услышат, будут собираться и в дальнейшем.

По словам активистов, Мариуполь ежегодно входит в перечень украинских городов с наихудшей экологической ситуацией. А наибольшими загрязнителями являются именно меткомбинаты.