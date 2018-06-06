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У Маріуполі жителі вийшли на екологічний мітинг: відео

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Забруднення повітря
Забруднення повітря / ecology.unian.ua

У Маріуполі жителі міста у респіраторах і протигазах вийшли на мітинг. Вони розпилили рудий дим, схожий на викиди, і скандували "Ми хочемо дихати".

З плакатами "Маріуполь задихається" і "Заводи Маріуполя на повну реконструкцію", люди вимагали, щоб місцеві металургійні підприємства дотримувалися зобов’язань із захисту навколишнього середовища та зменшили кількість шкідливих викидів в атмосферу.

Читайте також: У Маріуполі пройде екологічний флешмоб-мітинг за право дихати чистим повітрям

Містяни підготували також екологічний маніфест, який планують оприлюднити, і запевнили – якщо їх не почують, збиратимуться й надалі.

За словами активістів, Маріуполь щороку входить до переліку українських міст із найгіршою екологічною ситуацією. А найбільшими забруднювачами є саме меткомбінати.

 

Теги: Новини України Новини Маріуполя Екологія Флешмоб
Джерело: 24 канал
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