В Марьянке пуля оккупантов убила гражданского
В Донецкой области боевики убили гражданского. Им оказался 57-летний житель Марьинки. Трагедия произошла примерно в 12 часов.
Как написали в фейсбуке штаба Операции объединенных сил, украинские военнослужащие эвакуировали раненого из-под плотного вражеского огня, но спасти его не удалось.
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Мужчина скончался по дороге в больницу. Пресс-офицер 28-й отдельной механизированной бригады Алина Демченко сказала, что инцидент произошел на одной из улиц Марьинки, расположенной вблизи позиций украинских военных.
Пуля насквозь прошла от спины. Вероятно, это снайперская винтовка, потому что в Марьинке сейчас обострена ситуация. У нас вчера был погибший от попадания пуль снайпера военнослужащий,
– отметила Демченко.
Вследствие вражеских обстрелов во вторник, 17 декабря, погиб военный 28-ой отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода. Говорится о старшем солдате Сергее Лисицыне.