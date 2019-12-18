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      В Марьянке пуля оккупантов убила гражданского

      36 Читати новину українською
      Потери на Донбассе / www.ukrinform.ua

      В Донецкой области боевики убили гражданского. Им оказался 57-летний житель Марьинки. Трагедия произошла примерно в 12 часов.

      Как написали в фейсбуке штаба Операции объединенных сил, украинские военнослужащие эвакуировали раненого из-под плотного вражеского огня, но спасти его не удалось.

      Важно! Как иностранные спецслужбы пытались подорвать ситуацию в Украине в 2019 году: данные СБУ

      Мужчина скончался по дороге в больницу. Пресс-офицер 28-й отдельной механизированной бригады Алина Демченко сказала, что инцидент произошел на одной из улиц Марьинки, расположенной вблизи позиций украинских военных.

      Пуля насквозь прошла от спины. Вероятно, это снайперская винтовка, потому что в Марьинке сейчас обострена ситуация. У нас вчера был погибший от попадания пуль снайпера военнослужащий,
      – отметила Демченко.

      Вследствие вражеских обстрелов во вторник, 17 декабря, погиб военный 28-ой отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода. Говорится о старшем солдате Сергее Лисицыне.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Война
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