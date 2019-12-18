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      У Мар'їнці куля окупантів вбила цивільного

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      Втрати на Донбасі / www.ukrinform.ua

      На Донеччині бойовики убили цивільного. Ним виявився 57-річний житель Мар'їнки. Трагедія сталася приблизно о 12 годині.

      Як написали у фейсбуці штабу Операції об'єднаних сил, українські військовослужбовці евакуювали пораненого з-під щільного ворожого вогню, але врятувати його не вдалося.

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      Чоловік помер дорогою до лікарні. Пресофіцерка 28-ї окремої механізованої бригади Аліна Демченко сказала, що інцидент трапився на одній із вулиць Мар'їнки, що розташована поблизу позицій українських військових.

      Куля наскрізно пройшла від спини. Ймовірно, це снайперська гвинтівка, тому що у Мар'їнці зараз загострена ситуація. У нас вчора був загиблий військовослужбовець від влучення куль снайпера,
      – наголосила Демченко.

      Внаслідок ворожих обстрілів у вівторок, 17 грудня, загинув військовий 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу. Мовиться про старшого солдата Сергія Лісіцина.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Війна
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