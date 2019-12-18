Як іноземні спецслужби намагалися підірвати ситуацію в Україні у 2019 році: дані СБУ

Оперативники Служби безпеки України регулярно протидіють агентурному проникненню до Збройних Сил і з боку іноземних спецслужб.

Як повідомляє пресцентр СБУ, від початку 2019 року було:

зафіксовано 67 фактів спрямувань представників 14 іноземних держав до інформації з обмеженим доступом;

видворено 21 іноземця;

припинено злочинну діяльність 17 агентів спецслужб іноземних держав, серед яких – чинні та колишні військовослужбовці Збройних сил України.

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Зокрема, співробітники військової контррозвідки СБУ викрили спроби вербування російськими спецслужбами військовослужбовців-секретоносіїв ЗСУ для отримання розвідувальної інформації в оборонній сфері.



Російські спецслужби намагалися завербувати військовослужбовців-секретоносіїв ЗСУ

Також військова контррозвідка викрила спроби вербування українських військовослужбовців через соціальні мережі з боку представників російських спецслужб та підконтрольних їм так званих "міністерств держбезпеки" фейкових "ДНР" і "ЛНР" .



Росія здійснювала й спроби вербувань українських військових через соцмережі

Як підкреслюють у спецслужбі, непоодинокими є випадки втягнення у злочинну діяльність на користь ворога колишніх військових, які лишилися на тимчасово окупованих територіях України.



Часто Росія намагається схилити на свій бік тих українських військових, що залишилися на окупованих територіях

До прикладу, нещодавно СБУ виявила трьох замаскованих під патріотів військових-перебіжчиків: воїна-десантника, військового з району ООС і колишнього офіцера ЗСУ з Криму.

СБУ виявила трьох замаскованих під патріотів військових-перебіжчиків

До слова, нещодавно Служба безпеки зуміла викрити групу хакерів із Івано-Франківська, які незаконно продавали Росії інформацію із закритих державних інформаційних ресурсів.