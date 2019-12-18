15:45
18 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019 ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Хто врятує Росію від нещасть. YouTube для бідних
      Вєсті Кремля
      22:05, 17 грудня
      Вєсті.UA: Психічні розлади Киви. Полювання на "слуг народу"
      Вєсті.UA
      19:19, 17 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019 ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ

      Як іноземні спецслужби намагалися підірвати ситуацію в Україні у 2019 році: дані СБУ

      462 Читать новость на русском
      Як СБУ протидіє підривній діяльності іноземних спецслужб / Фото з відкритих джерел

      Оперативники Служби безпеки України регулярно протидіють агентурному проникненню до Збройних Сил і з боку іноземних спецслужб.

      Як повідомляє пресцентр СБУ, від початку 2019 року було:

      • зафіксовано 67 фактів спрямувань представників 14 іноземних держав до інформації з обмеженим доступом;
      • видворено 21 іноземця;
      • припинено злочинну діяльність 17 агентів спецслужб іноземних держав, серед яких – чинні та колишні військовослужбовці Збройних сил України.

      Цікаво! Протидія діяльності іноземних спецслужб в Україні: що зробила СБУ у 2019 році

      Зокрема, співробітники військової контррозвідки СБУ викрили спроби вербування російськими спецслужбами військовослужбовців-секретоносіїв ЗСУ для отримання розвідувальної інформації в оборонній сфері.

      СБУ, затримання, Росія, вербування
      Російські спецслужби намагалися завербувати військовослужбовців-секретоносіїв ЗСУ

      Також військова контррозвідка викрила спроби вербування українських військовослужбовців через соціальні мережі з боку представників російських спецслужб та підконтрольних їм так званих "міністерств держбезпеки" фейкових "ДНР" і "ЛНР" .

      СБУ, затримання, Росія, вербування
      Росія здійснювала й спроби вербувань українських військових через соцмережі 

      Як підкреслюють у спецслужбі, непоодинокими є випадки втягнення у злочинну діяльність на користь ворога колишніх військових, які лишилися на тимчасово окупованих територіях України.

      СБУ, затримання, Росія, вербування
      Часто Росія намагається схилити на свій бік тих українських військових, що залишилися на окупованих територіях 

      До прикладу, нещодавно СБУ виявила трьох замаскованих під патріотів військових-перебіжчиків: воїна-десантника, військового з району ООС і колишнього офіцера ЗСУ з Криму.

      СБУ виявила трьох замаскованих під патріотів військових-перебіжчиків  

      До слова, нещодавно Служба безпеки зуміла викрити групу хакерів із Івано-Франківська, які незаконно продавали Росії інформацію із закритих державних інформаційних ресурсів.

      Чому тремтять руки: основні причини
      сьогодні
      4768
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Росії СБУ Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Криму
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:05 Кто в Бундестаге спасал "Северный поток-2" от санкций
      Злой Одессит 389
      сьогодні , 13:14 Депутатів позбавили недоторканності: як каратимуть обранців
      Ірина Поліщук 2281
      17 грудня , 18:30 Як обрати якісний камін та не помилитися з вибором: прості поради
      697
      сьогодні , 13:01 Найцікавіші міфи про здоров'я, які ми спростували у 2019 році
      Вероніка Климська 409
      сьогодні , 12:00 Кастрация земельной реформы
      Сергій Фурса 383
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук