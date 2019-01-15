В МАУ изменили правила перевозки ручной клади

С 15 января авиакомпания "Международные авиалинии Украины" усилила нормы провоза ручной клади на всех своих рейсах.

Об этом сообщила пресс-служба МАУ.

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Согласно новым правилам, пассажиры с билетами, в стоимость которых не входит перевозка зарегистрированного багажа, смогут взять с собой на борт самолета одно место ручной клади весом до 7 кг и размерами не более чем 55х40х20 сантиметров, а также верхнюю одежду и зонтик.

Любые вещи или аксессуары – такие как ноутбук, пресса для чтения, фотоаппарат, портплед, товары duty free, личные документы и прочее – должны быть размещены внутри ручной клади, разрешенной к перевозке в соответствии с нормами, установленными настоящими правилами и условиями,

– говорится в сообщении.

В случае если в стоимость билетов входит перевозка зарегистрированного багажа, то с собой на борт самолета можно взять два места ручной клади: одно место весом до 7 кг и размерами не более чем 55х40х20 сантиметров и одно место весом до 5 килограммов и размерами не более чем 40х30х10 сантиметров. Также можно взять верхнюю одежду и зонтик.

Отмечается, что все пассажиры смогут докупить одну дополнительную единицу ручной клади весом до 5 килограммов и размерами не более чем 40x30x10 сантиметров за 15 евро. Заплатить можно будет непосредственно в аэропорту.

В пресс-службе МАУ отметили, что нормы будут действовать для пассажиров, которые приобрели билеты после 1 ноября 2018 года. Для тех, кто купил билеты раньше, пока сохраняются старые нормы провоза ручной клади.