У МАУ змінили правила перевезення ручної поклажі

З 15 січня авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" посилила норми провезення ручної поклажі на всіх своїх рейсах.

Про це повідомила прес-служба МАУ.

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Згідно з новими правилами, пасажири з квитками, в вартість яких не входить перевезення зареєстрованого багажу, зможуть взяти з собою на борт літака одне місце ручної поклажі вагою до 7 кілограмів і розмірами не більше ніж 55х40х20 сантиметрів, а також верхній одяг і парасольку.

Будь-які речі або аксесуари – такі як ноутбук, преса для читання, фотоапарат, портплед, товари duty free, особисті документи та інше – повинні бути розміщені всередині ручної поклажі, дозволеної до перевезення відповідно до норм, встановлених цими правилами і умовами,

– йдеться у повідомленні.

У випадку якщо в вартість квитків входить перевезення зареєстрованого багажу, то з собою на борт літака можна взяти два місця ручної поклажі: одне місце вагою до 7 кілограмів і розмірами не більше ніж 55х40х20 сантиметрів і одне місце вагою до 5 кілограмів та розмірами не більше ніж 40х30х10 сантиметрів. Також можна взяти верхній одяг і парасольку.

Зазначається, що всі пасажири зможуть докупити одну додаткову одиницю ручної поклажі вагою до 5 кілограмів і розмірами не більше ніж 40x30x10 сантиметрів за 15 євро. Заплатити можна буде безпосередньо в аеропорті.

У прес-службі МАУ наголосили, що норми будуть діяти для пасажирів, які придбали квитки після 1 листопада 2018 року. Для тих, хто купив квитки раніше, поки зберігаються старі норми провезення ручної поклажі.