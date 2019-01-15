12:49
15 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рух "Геї за Путіна" підбирається до тіла кумира. Т-34 – "новітні" російські танки
      Вєсті Кремля
      21:11, 14 січня
      Вєсті.UA: Чи потрібна Медведчуку пересадка мозку. Закон про секс
      Вєсті.UA
      19:40, 14 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT

      У МАУ змінили правила перевезення ручної поклажі

      669 Читать новость на русском
      Правила перевезення ручної поклажі МАУ змінено
      Правила перевезення ручної поклажі МАУ змінено / 24 Канал

      З 15 січня авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" посилила норми провезення ручної поклажі на всіх своїх рейсах.

      Про це повідомила прес-служба МАУ.

      Читайте також: 8 німецьких аеропортів оголосили про початок страйку

      Згідно з новими правилами, пасажири з квитками, в вартість яких не входить перевезення зареєстрованого багажу, зможуть взяти з собою на борт літака одне місце ручної поклажі вагою до 7 кілограмів і розмірами не більше ніж 55х40х20 сантиметрів, а також верхній одяг і парасольку.

      Будь-які речі або аксесуари – такі як ноутбук, преса для читання, фотоапарат, портплед, товари duty free, особисті документи та інше – повинні бути розміщені всередині ручної поклажі, дозволеної до перевезення відповідно до норм, встановлених цими правилами і умовами,
      – йдеться у повідомленні.

      У випадку якщо в вартість квитків входить перевезення зареєстрованого багажу, то з собою на борт літака можна взяти два місця ручної поклажі: одне місце вагою до 7 кілограмів і розмірами не більше ніж 55х40х20 сантиметрів і одне місце вагою до 5 кілограмів та розмірами не більше ніж 40х30х10 сантиметрів. Також можна взяти верхній одяг і парасольку.

      Зазначається, що всі пасажири зможуть докупити одну додаткову одиницю ручної поклажі вагою до 5 кілограмів і розмірами не більше ніж 40x30x10 сантиметрів за 15 євро. Заплатити можна буде безпосередньо в аеропорті.

      У прес-службі МАУ наголосили, що норми будуть діяти для пасажирів, які придбали квитки після 1 листопада 2018 року. Для тих, хто купив квитки раніше, поки зберігаються старі норми провезення ручної поклажі.

      Теги: Новини України авіація Подорожі
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Российская фабрика пропаганды пророчит украинцам "холодомор"
      сьогодні , 12:02 Российская фабрика пропаганды пророчит украинцам "холодомор"
      Злой Одессит 918
      Накопительная система пенсий: что делать и почему это важно?
      сьогодні , 08:40 Накопительная система пенсий: что делать и почему это важно?
      Олександр Гаврутенко 1144
      Головні новини 14 січня: пожежа у Києво-Печерській лаврі і зухвале вбивство мера Гданська
      сьогодні , 08:01 Головні новини 14 січня: пожежа у Києво-Печерській лаврі і зухвале вбивство мера Гданська
      6352
      Новий тренер львівських "Карпат": наскільки довго протримається черговий іноземець
      сьогодні , 07:30 Новий тренер львівських "Карпат": наскільки довго протримається черговий іноземець
      Ігор Саджениця 654
      "Наш парнишка" Дональд Трамп – российский шпион
      14 січня , 23:00 "Наш парнишка" Дональд Трамп – российский шпион
      Іван Яковина 2026
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Перемоги-2018: про головні досягнення України в році, що минає
      13 грудня 2018 , 09:02
      Активісти запалили вогнища та розклали шини біля ОДА в Сумах
      16 березня 2017 , 04:14
      Український тренер прокоментував несподіване рішення про відставку
       3 жовтня 2018 , 11:04
      У 2019 році продаж нових авто може впасти на 20% -30%
       16 листопада 2018 , 13:10
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук