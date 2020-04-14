В МАУ решили перевозить грузы в салонах пассажирских самолетов

В авиакомпании МАУ приняли решение о перевозке грузов в салонах пассажирских самолетов. Для этого будут использовать Boeing 767 и Boeing 737.

О переформатировании из-за карантинных ограничений пассажирских перевозок сообщила в фейсбуке пресс-служба авиакомпании.

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МАУ приняла решение о выполнении грузовых рейсов с размещением грузов в салонах воздушных судов и в багажном отделении,

– говорится в сообщении.

Такие рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 767 (можно перевезти до 20 тысяч килограммов груза) и Boeing 737 (до 29 тысяч килограммов).

В авиакомпании отметили, что объем грузов, перевозящихся в пассажирских самолетах, особенно в салоне, является принципиальным. Ведь размещение таких грузов должно строго соответствовать нормам авиабезопасности.

"Максимальная эффективность использования внутреннего пространства воздушного судна зависит от правильного пакетирования груза в коробки определенного размера, их размещения и крепления", – пояснили в МАУ.

Например, в Boeing 737 можно перевезти примерно 70 кубических метров груза, а в Boeing 767 – примерно 160 кубических метров.

Обратите внимание! Авиакомпания МАУ 8 апреля 2020 года выполнила первый грузовой рейс на пассажирском самолете Boeing 767. Тогда в Украину доставили товары медицинского назначения из Китая.

Что известно о МАУ?

Крупнейший авиаперевозчик Украины. Компания осуществляет пассажирские и грузовые авиаперевозки по основным направлениям Украина – Европа, США, Ближний Восток, страны СНГ, Азия.

Карантин в Украине: главная

Украина 12 марта ввела общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Ограничения должны были продлиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило карантин до 24 апреля.

Кроме того, Украина закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.

С 24 марта украинцам запретили совершать любые туристические путешествия, прежде всего самолетами.



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