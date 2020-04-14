15:25
14 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ

      В МАУ решили перевозить грузы в салонах пассажирских самолетов

      - Читати новину українською
      В МАУ решили перевозить грузы в салонах пассажирских самолетов / rbc.ua

      В авиакомпании МАУ приняли решение о перевозке грузов в салонах пассажирских самолетов. Для этого будут использовать Boeing 767 и Boeing 737.

      О переформатировании из-за карантинных ограничений пассажирских перевозок сообщила в фейсбуке пресс-служба авиакомпании.

      Читайте также Сколько пассажиров МАУ ожидают компенсации за потерянные из-за карантина билеты

      МАУ приняла решение о выполнении грузовых рейсов с размещением грузов в салонах воздушных судов и в багажном отделении,
      – говорится в сообщении.

      Такие рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 767 (можно перевезти до 20 тысяч килограммов груза) и Boeing 737 (до 29 тысяч килограммов).

      В авиакомпании отметили, что объем грузов, перевозящихся в пассажирских самолетах, особенно в салоне, является принципиальным. Ведь размещение таких грузов должно строго соответствовать нормам авиабезопасности.

      "Максимальная эффективность использования внутреннего пространства воздушного судна зависит от правильного пакетирования груза в коробки определенного размера, их размещения и крепления", – пояснили в МАУ.

      Например, в Boeing 737 можно перевезти примерно 70 кубических метров груза, а в Boeing 767 – примерно 160 кубических метров.

      Обратите внимание! Авиакомпания МАУ 8 апреля 2020 года выполнила первый грузовой рейс на пассажирском самолете Boeing 767. Тогда в Украину доставили товары медицинского назначения из Китая.

      Что известно о МАУ?
      Крупнейший авиаперевозчик Украины. Компания осуществляет пассажирские и грузовые авиаперевозки по основным направлениям Украина – Европа, США, Ближний Восток, страны СНГ, Азия.

      Карантин в Украине: главная

      • Украина 12 марта ввела общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Ограничения должны были продлиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило карантин до 24 апреля.
      • Кроме того, Украина закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.
      • С 24 марта украинцам запретили совершать любые туристические путешествия, прежде всего самолетами.

      чому треба сидіти вдома на карантині пояснення інфографіка
      Почему стоит сидеть дома во время карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине авиация МАУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      12 апреля , 22:00 Китай заплатит за вирус, эпидемия спишет все промахи и Чечня на замке: блоги недели
      Блоги тижня
      12 апреля , 21:20 Новости о коронавирусе 12 апреля: Вербное воскресенье в карантине, режим катастрофы в США
      Альона Захарова