У МАУ вирішили перевозити вантажі у салонах пасажирських літаків

В авіакомпанії МАУ ухвалили рішення про перевезення вантажів у салонах пасажирських літаків. Для цього використовуватимуть Boeing 767 і Boeing 737.

Про переформатування через карантинні обмеження пасажирських перевезень повідомила у фейсбуці пресслужба авіакомпанії.

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МАУ прийняла рішення про виконання вантажних рейсів з розміщенням вантажів у салонах повітряних суден і в багажному відділенні,

– йдеться у повідомленні.

Такі рейси виконуватимуть на літаках Boeing 767 (можна перевезти до 20 тисяч кілограмів вантажу) і Boeing 737 (до 29 тисяч кілограмів).

В авіакомпанії наголосили, що обсяг вантажів, що перевозять у пасажирських літаках, особливо в салоні, є принциповим. Адже розміщення таких вантажів має строго відповідати нормам авіабезпеки.

"Максимальна ефективність використання внутрішнього простору повітряного судна залежить від правильного пакетування вантажу в коробки певного розміру, їх розміщення і кріплення", – пояснили в МАУ.

Наприклад, у Boeing 737 можна загалом перевезти приблизно 70 кубічних метрів вантажу, а в Boeing 767 – приблизно 160 кубічних метрів.

Зверніть увагу! Авіакомпанія МАУ 8 квітня 2020 року виконала перший вантажний рейс на пасажирському літаку Boeing 767. Тоді в Україну доставили товари медичного призначення з Китаю.

Що відомо про МАУ? Найбільший авіаперевізник України. Компанія здійснює пасажирські і вантажні авіаперевезення за основними напрямками Україна – Європа, США, Близький Схід, країни СНД, Азія.

Карантин в Україні: основне

Україна 12 березня ввела загальнонаціональний карантин , щоб зупинити поширення коронавірусу. Обмеження мали тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив карантин до 24 квітня.

, щоб Крім того, Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, насамперед літаками.



Чому варто сидіти вдома під час карантину / Інфографіка 24 каналу