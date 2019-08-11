В мечети Норвегии произошла стрельба: что известно – фото, видео

Стрельба произошла в мечети, недалеко от норвежской столицы – Осло. Полиция уже говорит о попытке теракта. В результате происшествия пострадал один человек.

Нападавший был вооружен несколькими видами оружия. О себе террорист тоже позаботился, надел шлем и пуленепробиваемый жилет. Он успел ранить одного человека, прежде чем его обезвредил 75-летний прихожанин мечети, информирует The Lokal.

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Глава мечети описал нападавшего как молодого белого мужчину, одетого в черное. Правоохранители задержали его. Подозреваемый был известен полиции еще до инцидента, но не имел криминального прошлого.







Полиция на месте инцидента/ фото AFP

По данным полиции, нападение может иметь связь со стрельбой в мечети в Новой Зеландии – норвежский стрелок перед нападением выходил в соцсети. Там он сделал сообщение, в котором похвалил новозеландского террориста Брентона Тарранта. Тот в марте убил около полусотни людей в мечети в городе Крайстчерч. Свое сообщение норвежский нападавший завершил словами "Вальгалла ждет".

Что такое Вальгалла?

Это слово происходит из германо-скандинавской мифологии. Вальгалла – это жилище бога Одина в городе Асгард, где по его выбору покоятся победоносные воины после их смерти.

Интересно, что через несколько часов после нападения полиция нашла возле коммуны Блум тело молодой женщины, которая была связана с подозреваемым. По информации некоторых СМИ правоохранители нашли тело женщины сразу после того как она попала в дом стрелка.



Медики забирают пострадавшего в результате стрельбы человека/ фото AFP

Мы считаем ее смерть подозрительной и расследуем как вероятное убийство,

– сообщили в полиции.

Имя подозреваемого в убийстве и стрельбе в мечети не называют.