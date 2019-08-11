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      В мечети Норвегии произошла стрельба: что известно – фото, видео

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      Полиция на месте инцидента
      Полиция на месте инцидента / AFP

      Стрельба произошла в мечети, недалеко от норвежской столицы – Осло. Полиция уже говорит о попытке теракта. В результате происшествия пострадал один человек.

      Нападавший был вооружен несколькими видами оружия. О себе террорист тоже позаботился, надел шлем и пуленепробиваемый жилет. Он успел ранить одного человека, прежде чем его обезвредил 75-летний прихожанин мечети, информирует The Lokal.

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      Глава мечети описал нападавшего как молодого белого мужчину, одетого в черное. Правоохранители задержали его. Подозреваемый был известен полиции еще до инцидента, но не имел криминального прошлого.

      Норвегія стрілянина спроба теракту
      Норвегія теракт спроба теракту стрілянина
      Норвегія спроба теракту стрілянина Осло
      Полиция на месте инцидента/ фото AFP

      По данным полиции, нападение может иметь связь со стрельбой в мечети в Новой Зеландии – норвежский стрелок перед нападением выходил в соцсети. Там он сделал сообщение, в котором похвалил новозеландского террориста Брентона Тарранта. Тот в марте убил около полусотни людей в мечети в городе Крайстчерч. Свое сообщение норвежский нападавший завершил словами "Вальгалла ждет".

      Что такое Вальгалла?
      Это слово происходит из германо-скандинавской мифологии. Вальгалла – это жилище бога Одина в городе Асгард, где по его выбору покоятся победоносные воины после их смерти.

      Интересно, что через несколько часов после нападения полиция нашла возле коммуны Блум тело молодой женщины, которая была связана с подозреваемым. По информации некоторых СМИ правоохранители нашли тело женщины сразу после того как она попала в дом стрелка.

      Норвегія теракт фото
      Медики забирают пострадавшего в результате стрельбы человека/ фото AFP

      Мы считаем ее смерть подозрительной и расследуем как вероятное убийство,
      – сообщили в полиции.

      Имя подозреваемого в убийстве и стрельбе в мечети не называют.

       

      blog_ava
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      11 августа
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      Теги: Жертвы Оружие Постраждалі Норвегия Теракт
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