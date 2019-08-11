У мечеті Норвегії сталася стрілянина: що відомо – фото, відео

Стрілянина трапилася у мечеті, неподалік норвезької столиці – Осло. Поліція вже говорить про спробу теракту. В результаті події постраждала одна людина.

Нападник був озброєний кількома видами зброї. Про себе терорист теж подбав, одягнув шолом і куленепробивний жилет. Він встиг поранити одну людину перш, ніж його знешкодив 75-річний прихожанин мечеті, інформує The Lokal.

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Глава мечеті описав нападника як молодого білого чоловіка, одягненого в чорне. Правоохоронці затримали його. Підозрюваний був відомий поліції ще до інциденту, але не мав кримінального минулого.







Поліція на місці інциденту/ фото AFP

За даними поліції, напад може мати зв’язок зі стріляниною в мечеті в Новій Зеландії – норвезький стрілець перед нападом виходив у соцмережі. Там він зробив допис, у якому похвалив новозеландського терориста Брентона Тарранта. Той у березні вбив близько півсотні людей у мечеті в місті Крайстчерч. Свій допис норвезький нападник завершив словами "Вальгалла чекає".

Що таке Вальгалла? Це слово походить з германо-скандинавської міфології. Вальгалла – це житло бога Одіна в місті Асґард, де за його вибором спочивають звитяжні воїни після їхньої смерті.

Цікаво, що через кілька годин після нападу поліція знайшла біля комуни Блум тіло молодої жінки, яка була пов'язана з підозрюваним. За інформацією деяких ЗМІ правоохоронці знайшла тіло жінки одразу після того як потрапила в помешкання стрільця.



Медики забирають постраждалу в результаті стрілянини людину/ фото AFP

Ми вважаємо її смерть підозрілою і розслідуємо як імовірне вбивство,

– повідомили в поліції.

Ім’я підозрюваного у вбивстві і стрілянині в мечеті не називають.