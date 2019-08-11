17:32
11 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін повчає Трампа. Суперсила Пині
      Вєсті Кремля
      22:50, 10 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Що чекає на Луценка. Азартні зміни від Зеленського
      Вєсті.UA
      18:35, 10 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      У мечеті Норвегії сталася стрілянина: що відомо – фото, відео

      60 Читать новость на русском
      Поліція на місці інциденту
      Поліція на місці інциденту / AFP

      Стрілянина трапилася у мечеті, неподалік норвезької столиці – Осло. Поліція вже говорить про спробу теракту. В результаті події постраждала одна людина.

      Нападник був озброєний кількома видами зброї. Про себе терорист теж подбав, одягнув шолом і куленепробивний жилет. Він встиг поранити одну людину перш, ніж його знешкодив 75-річний прихожанин мечеті, інформує The Lokal.

      Дивіться також: Страшна різанина у Каліфорнії: чоловік із мачете розгулював містом і вбивав людей – фото, відео

      Глава мечеті описав нападника як молодого білого чоловіка, одягненого в чорне. Правоохоронці затримали його. Підозрюваний був відомий поліції ще до інциденту, але не мав кримінального минулого.

      Норвегія стрілянина спроба теракту
      Норвегія теракт спроба теракту стрілянина
      Норвегія спроба теракту стрілянина Осло
      Поліція на місці інциденту/ фото AFP

      За даними поліції, напад може мати зв’язок зі стріляниною в мечеті в Новій Зеландії – норвезький стрілець перед нападом виходив у соцмережі. Там він зробив допис, у якому похвалив новозеландського терориста Брентона Тарранта. Той у березні вбив близько півсотні людей у мечеті в місті Крайстчерч. Свій допис норвезький нападник завершив словами "Вальгалла чекає".

      Що таке Вальгалла? Це слово походить з германо-скандинавської міфології. Вальгалла – це житло бога Одіна в місті Асґард, де за його вибором спочивають звитяжні воїни після їхньої смерті.

      Цікаво, що через кілька годин після нападу поліція знайшла біля комуни Блум тіло молодої жінки, яка була пов'язана з підозрюваним. За інформацією деяких ЗМІ правоохоронці знайшла тіло жінки одразу після того як потрапила в помешкання стрільця.

      Норвегія теракт фото
      Медики забирають постраждалу в результаті стрілянини людину/ фото AFP

      Ми вважаємо її смерть підозрілою і розслідуємо як імовірне вбивство,
      – повідомили в поліції.

      Ім’я підозрюваного у вбивстві і стрілянині в мечеті не називають.

       

      blog_ava
      40 років загибелі "Пахтакора" в небі: авіакатастрофи, які забирали футбольні команди
      сьогодні
      5545
      Теги: Теракт Норвегія Жертви Постраждалі Зброя
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Що не так з реакцією українців на протести в Москві?
      сьогодні , 17:04 Що не так з реакцією українців на протести в Москві?
      Олекса Коба 457
      Мифы о качественном и лучшем в мире советском образовании
      сьогодні , 15:00 Мифы о качественном и лучшем в мире советском образовании
      Максим Мирович 998
      40 років загибелі "Пахтакора" в небі: авіакатастрофи, які забирали футбольні команди
      сьогодні , 14:30 40 років загибелі "Пахтакора" в небі: авіакатастрофи, які забирали футбольні команди
      Наталя Сколоздра 1 5545
      Залишив бізнес і пішов на фронт: історія військового
      сьогодні , 12:00 Залишив бізнес і пішов на фронт: історія військового
      Володимир Патола
      Головні новини 10 серпня: 7 втрата України за час перемир’я на Донбасі, масові протести у Москві
      сьогодні , 09:00 Головні новини 10 серпня: 7 втрата України за час перемир’я на Донбасі, масові протести у Москві
      3949
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук