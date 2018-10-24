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      В Мексике из-за урагана "Уилла" эвакуированы несколько тысяч человек

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      Ураган "Уилла" приблизился к побережью Мексики
      Ураган "Уилла" приблизился к побережью Мексики / Фото из открытых источников

      Ураган "Уилла", сформировавшийся в Тихом океане, приблизился к мексиканскому курортнму города Мазатлан.

      Об этом сообщила служба BBC.

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      Отмечается, что в связи с угрозой урагана 4 категории на тихоокеанском побережье Мексики эвакуировали тысячи людей.

      Национальный центр по наблюдению за ураганами США утверждает, что скорость распространения урагана сократится после того, как стихия приблизится к побережью, однако предупреждает, что шторм все еще может вызвать "угрозу жизни и наводнения".

      В популярном пляжном курорте Мазатлан проводится эвакуация. Жители готовятся к приближению урагана запасаясь водой и пищей. В соседнем городе Ескуинапа люди собрались в хранилищах.

      ураган
      Ураган "Уилла" приближается к побережью Мексики

       

      Теги: Чрезвычайное происшествие Стихийный бедствия Мексика
      Источник: 24 Канал
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