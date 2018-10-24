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      У Мексиці через ураган "Уілла" евакуйовано кілька тисяч людей

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      Ураган "Уілла" наближається до узбережжя Мексики
      Ураган "Уілла" наближається до узбережжя Мексики

      Ураган "Уілла", що сформувався в Тихому океані, наблизився до мексиканського курортного міста Мазатлан.

      Про це повідомила служба BBC.

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      Зазначається, що у зв'язку із загрозою урагану 4 категорії на тихоокеанському узбережжі Мексики евакуювали тисячі людей. 

      Національний центр зі спостереження за ураганами США стверджує, що швидкість поширення урагану скоротиться після того, як стихія наблизиться до узбережжя, однак попереджає, що шторм все ще може спричинити "загрозу життю та повені".

      У популярному пляжному курорті Мазатлан проводиться евакуація. Жителі готуються до наближення урагану запасаючись водою та їжею. У сусідньому місті Ескуінапа люди зібралися у сховищах.

      ураган
      Ураган "Уілла" наближається до узбережжя Мексики

       

      Теги: Стихійні лиха Надзвичайні ситуації Мексика
      Джерело: 24 Канал
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