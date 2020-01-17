В Мексике на фабрике пиротехники прогремел взрыв: есть погибшие
В центральной Мексике на фабрике пиротехники произошел взрыв. В результате двое людей погибли, еще один пострадавший находится в очень тяжелом состоянии.
О трагическом случае сообщает АР.
Читайте также: В Мексике произошло извержение самого активного в стране вулкана: фото, видео
Взрыв на складе с фейерверками убил двух человек и серьезно ранил еще одного в городе на северной окраине Мехико,
– говорится в сообщении.
Мужчина, находившийся в здании, погиб на месте. Пострадавшая женщина умерла уже в больнице. Третья жертва взрыва получила сильные ожоги и находится в тяжелом состоянии.
Из района эвакуировали местных жителей.
Что известно о районе Мехико, в котором произошел взрыв?
Он известен своим изготовлением фейерверков. А также десятками несчастных случаев ежегодно, в которых взрываются хранилища, рынки и домашние фейерверки, часто со смертельным исходом. В 2016 году рынок Сан-Паблито под открытым небом в городе Тултепек был уничтожен цепной реакцией пламени и ракет. Тогда за несколько дней до Рождества погибли по меньшей мере 42 человека.