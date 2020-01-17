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      У Мексиці на фабриці піротехніки пролунав вибух: є загиблі

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      У Мексиці стався вибух на фабриці піротехніки / businessinsider

      У центральній Мексиці на фабриці піротехніки стався вибух. У результаті двоє людей загинули, ще один постраждалий перебуває у дуже важкому стані.

      Про трагічний випадок повідомляє АР.

      Читайте також: У Мексиці сталося виверження найактивнішого в країні вулкана: фото, відео

       

      Вибух на складі з феєрверками убив двох осіб і серйозно поранив ще одну в місті на північній околиці Мехіко,
      – йдеться в повідомленні.

      Чоловік, який перебував у будівлі, загинув на місці. Постраждала жінка померла вже в лікарні. Третя жертва вибуху отримала сильні опіки та перебуває у важкому стані.

      З району евакуювали місцевих жителів.

      Що відомо про район Мехіко, в якому стався вибух? Він відомий своїм виготовленням феєрверків. А також десятками нещасних випадків щороку, в яких вибухають сховища, ринки та домашні феєрверки, часто зі смертельними наслідками. У 2016 році ринок Сан-Пабліто просто неба у місті Тултепек був знищений ланцюговою реакцією полум’я та ракет. Тоді за кілька днів до Різдва загинули щонайменше 42 людей.

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