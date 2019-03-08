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      В Мексике перевернулся грузовик с мигрантами: много погибших

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

      На юге Мексики перевернулся грузовик с мигрантами. В результате инцидента погибли по меньшей мере 25 человек.

      ДТП произошло вблизи границы между Мексикой и Гватемалой, пишет DW.

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      Грузовик без номерных знаков съехал с дороги и перевернулся. По меньшей мере 25 человек, которые находились внутри, погибли,

      В прокуратуре города Чиапас сообщили, что еще около 30 человек пострадали в результате инцидента. Следователи считают, что водитель мог потерять контроль над грузовиком из-за механического дефекта автотранспорта.

      Местные чиновники не предоставили информацию, из каких стран родом погибшие, однако сказали, что речь идет о гражданах из Центральной Америки.

      К слову, мексиканский город Чиапас является одним из основных транзитных пунктов для мигрантов, в основном из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, которые пытаются попасть к американской границе. Транспортные средства, которые используют мигранты, очень часто не соответствуют техническим нормам и находятся в антисанитарном состоянии.

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      Теги: Новости Украины Новости США Жертвы Аварии и ДТП Мексика
      Источник: 24 Канал
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