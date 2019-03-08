У Мексиці перекинулася вантажівка з мігрантами: багато загиблих

На півдні Мексики перекинулася вантажівка з мігрантами. Унаслідок інциденту загинули щонайменше 25 людей.

ДТП сталася поблизу кордону між Мексикою й Гватемалою, пише DW.

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Вантажівка без номерних знаків з'їхала з дороги й перекинулася. Щонайменше 25 людей, які перебували всередині, загинули,

У прокуратурі міста Чіапас повідомили, що ще близько 30 людей постраждали унаслідок інциденту. Слідчі вважають, що водій міг втратити контроль над вантажівкою через механічний дефект автотранспорту.

Місцеві чиновники не надали інформації, з яких країн родом загиблі, однак сказали, що йдеться про громадян із Центральної Америки.

До слова, мексиканське місто Чіапас є одним з основних транзитних пунктів для мігрантів, в основному з Гватемали, Гондурасу й Сальвадору, які намагаються потрапити до американського кордону. Транспортні засоби, які використовують мігранти, дуже часто не відповідають технічним нормам і перебувають в антисанітарному стані.