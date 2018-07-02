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Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

В Мексике президентом может стать кандидат, которому закидывали поддержку Кремля

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Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Андрес Мануэль Лопес Обрадор / Фото из открытых источников

Благодаря опросу на выходе из избирательных участков, стало известно, что на президентских выборах в Мексике, вероятно, побеждает кандидат от левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Согласно экзит-полам, которые провели несколько фирм, в первом туре Обрадор набирает от 46 до 53% голосов. А это гораздо больше, чем у двух других кандидатов. Официальные результаты обнародуют 2 июля поздно вечером по местному времени.

64-летний Обрадор использовал разочарование населения и его страх перед коррупцией и насилием со стороны наркокартеля Мексики, обещая "радикальные" изменения в стратегии страны. Ранее Андрес уже дважды безуспешно баллотировался на пост президента. В стране опасаются, что он может уничтожить молодую мексиканскую демократию. Андреса часто сравнивают с Трампом и Уго Чавесом.

К тому же он ранее обещал "привести в чувство" президента США, который пообещал отгородиться от американских иммигрантов. Также в январе 2018 года Обрадор не согласился с мнением оппонентов и одного из американских чиновников, что его кампанию поддерживает Кремль. Экс-советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер в декабря 2017 года заявил, что Кремль начал кампанию по воздействию на президентские выборы в Мексике в 2018 году.

Мы видели, что это, действительно, сложные усилия, направленные на поляризацию демократических обществ. Вы уже видели, по сути, начальные признаки этого в президентской кампании в Мексике,
– сказал Макмастер.

Теги: Новости политики Новости России Новости США Мексика
Источник: 24 канал
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