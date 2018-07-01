В Мексике выбирают нового президента и парламент

В Мексике проходят президентские выборы. Также будут выбирать 500 депутатов нижней палаты Конгресса и 128 сенаторов.

Об этом сообщает BBC.

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На выборах президента фаворитом выступает левый кандидат 64 летний Андрес Мануэль Лопес Обрадора. – бывший мэр Мехико.



Отмечается, что ранее Андрес уже дважды безуспешно баллотировался на пост президента страны. В стране опасаются, что он может уничтожить молодую мексиканскую демократию. Андреса часто сравнивают с Трампом и Уго Чавесом.



К тому же он ранее обещал "привести в чувство" президента США, который пообещал отгородиться от американских иммигрантов.



Сообщается, что шансы Обрадора занять место президента очень высоки. Последние несколько месяцев его рейтинги постоянно росли. Согласно последнему опросу за политика готовы проголосовать 38 процентов. Отрыв от конкурентов составляет 14 процентов.