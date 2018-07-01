У Мексиці вибирають нового президента та парламент

У Мексиці проходять президентські вибори. Також вибиратимуть 500 депутатів нижньої палати Конгресу та 128 сенаторів.

Про це повідомляє BBC.

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На виборах президента фаворитом виступає лівий кандидат 64 річний Андрес Мануель Лопес Обрадора. – колишній мер Мехіко.

Зазначається, що раніше Андрес вже двічі безуспішно балотувався на пост президента країни. В країні побоюються, що він може знищити молоду мексиканську демократію. Андреса часто порівнюють з Трампом та Уго Чавесом.

До того ж він раніше обіцяв "привести до тями" президента США, який пообіцяв відгородитися від американських імігрантів.

Повідомляється, що шанси Обрадора зайняти місце президента дуже високі. Останні кілька місяців його рейтинги постійно зростали. Згідно останнім опитуванням за політика готові проголосувати 38 відсотків. Відрив від конкурентів складає 14 відсотків.