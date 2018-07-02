В Мексиці президентом може стати кандидат, якому закидали підтримку Кремля

Завдяки опитуванням на виході із виборчих дільниць, стало відомо, що на президентських виборах у Мексиці, ймовірно, перемагає кандидат від лівих сил Андрес Мануель Лопес Обрадор.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Згідно з екзит-полами, які провели декілька фірм, в першому турі Обрадор набирає від 46 до 53 % голосів. А це набагато більше, ніж у двох інших кандидатів. Офіційні результати оприлюднять 2 липня пізно ввечері за місцевим часом.

64-річний Обрадор використовував розчарування населення та його страх перед корупцією й насильством з боку наркокартелю Мексики, обіцяючи "радикальні" зміни в стратегії країни. Раніше Андрес вже двічі безуспішно балотувався на пост президента. В країні побоюються, що він може знищити молоду мексиканську демократію. Андреса часто порівнюють з Трампом та Уго Чавесом.

До того ж він раніше обіцяв "привести до тями" президента США, який пообіцяв відгородитися від американських іммігрантів. Також у січні 2018 року Обрадор не погодився з думкою опонентів та одного з американських високопосадовців, що його кампанію підтримую Кремль. Екс-радник Білого дому з питань національної безпеки Герберт Макмастер у грудні 2017 року заявив, що Кремль почав кампанію із впливу на президентські вибори в Мексиці у 2018 році.

Ми бачили, що це, дійсно, складні зусилля, спрямовані на поляризацію демократичних суспільств. Ви вже бачили, по суті, початкові ознаки цього в президентській кампанії в Мексиці,

– сказав Макмастер.