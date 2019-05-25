В Мексике разбился военный вертолет российского производства

В мексиканском штате Сан-Луис-Потоси разбился вертолет российского производства МИ-17. Он принадлежал военно-морскому флоту государства.

На борту вертолета находились пять человек, отметили в пресс-службе ВМС Мексики.

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На поиски экипажа уже отправились спасатели, официальной информации о пострадавших или погибших, а также о причинах падения пока нет.

Se informa que en los lamentables hechos ocurridos en cercanías de Valle Verde S.L.P., se desplomó un helicóptero MI-17 de nuestra institución, #EnBreve más información. — SEMAR México (@SEMAR_mx) 24 травня 2019 р.

Известно, что вертолет вылетел в соседний штат Керетаро с 2,5 тысячами литров воды. Там он должен был присоединиться к тушению лесного пожара, который вспыхнул в горном массиве еще 17 мая и уничтожил уже более 700 гектаров леса.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила министр окружающей среды Мексики Хосефа Гонсалес Бланко Ортис-Мена.

Lamento profundamente el desplome del helicóptero de @SEMAR_mx en el que también viajaban tripulantes de @CONAFOR; héroes que se encontraban combatiendo incendio forestal en SLP. Estamos esperando actualización de los hechos. — Josefa Gonzalez Blanco Ortiz Mena (@Josefa_GBOM) 24 травня 2019 р.

Отметим, что Министерству обороны Мексики принадлежат несколько десятков вертолетов российского производства, 20 из них – серии МИ-17.