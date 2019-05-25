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      В Мексике разбился военный вертолет российского производства

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      Вертолет ВМС Мексики МИ-17
      Вертолет ВМС Мексики МИ-17 / Фото из открытых источников

      В мексиканском штате Сан-Луис-Потоси разбился вертолет российского производства МИ-17. Он принадлежал военно-морскому флоту государства.

      На борту вертолета находились пять человек, отметили в пресс-службе ВМС Мексики.

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      На поиски экипажа уже отправились спасатели, официальной информации о пострадавших или погибших, а также о причинах падения пока нет.

      Известно, что вертолет вылетел в соседний штат Керетаро с 2,5 тысячами литров воды. Там он должен был присоединиться к тушению лесного пожара, который вспыхнул в горном массиве еще 17 мая и уничтожил уже более 700 гектаров леса.

      Об этом на своей странице в Twitter сообщила министр окружающей среды Мексики Хосефа Гонсалес Бланко Ортис-Мена.

      Отметим, что Министерству обороны Мексики принадлежат несколько десятков вертолетов российского производства, 20 из них – серии МИ-17.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Пожар Мексика Транспорт
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