В Мексике разбился военный вертолет российского производства
В мексиканском штате Сан-Луис-Потоси разбился вертолет российского производства МИ-17. Он принадлежал военно-морскому флоту государства.
На борту вертолета находились пять человек, отметили в пресс-службе ВМС Мексики.
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На поиски экипажа уже отправились спасатели, официальной информации о пострадавших или погибших, а также о причинах падения пока нет.
Известно, что вертолет вылетел в соседний штат Керетаро с 2,5 тысячами литров воды. Там он должен был присоединиться к тушению лесного пожара, который вспыхнул в горном массиве еще 17 мая и уничтожил уже более 700 гектаров леса.
Об этом на своей странице в Twitter сообщила министр окружающей среды Мексики Хосефа Гонсалес Бланко Ортис-Мена.
Отметим, что Министерству обороны Мексики принадлежат несколько десятков вертолетов российского производства, 20 из них – серии МИ-17.