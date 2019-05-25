У Мексиці розбився військовий гелікоптер російського виробництва
У мексиканському штаті Сан-Луїс-Потоси розбився вертоліт російського виробництва МІ-17. Він належав військово-морському флоту держави.
На борту гелікоптера перебували п'ятеро осіб, зазначили у прес-службі ВМС Мексики.
Читайте також: Авіакатастрофа пасажирського літака в "Шереметьєво": що відомо про трагедію
На пошуки екіпажу вже відправилися рятувальники, офіційної інформації про постраждалих чи загиблих, а також про причини падіння поки що немає.
Відомо, що вертоліт вилетів у сусідній штат Керетаро з 2,5 тисячами літрів води. Там він мав долучитися до гасіння лісової пожежі, яка спалахнула у гірському масиві ще 17 травня й знищила вже понад 700 гектарів лісу.
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила міністерка навколишнього середовища Мексики Хосефа Гонсалес-Бланко Ортіс-Мена.
Зазначимо, що Міністерству оборони Мексики належать кілька десятків гелікоптерів російського виробництва, 20 з них – серії МІ-17.