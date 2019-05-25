У Мексиці розбився військовий гелікоптер російського виробництва

У мексиканському штаті Сан-Луїс-Потоси розбився вертоліт російського виробництва МІ-17. Він належав військово-морському флоту держави.

На борту гелікоптера перебували п'ятеро осіб, зазначили у прес-службі ВМС Мексики.

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На пошуки екіпажу вже відправилися рятувальники, офіційної інформації про постраждалих чи загиблих, а також про причини падіння поки що немає.

Se informa que en los lamentables hechos ocurridos en cercanías de Valle Verde S.L.P., se desplomó un helicóptero MI-17 de nuestra institución, #EnBreve más información. — SEMAR México (@SEMAR_mx) 24 травня 2019 р.

Відомо, що вертоліт вилетів у сусідній штат Керетаро з 2,5 тисячами літрів води. Там він мав долучитися до гасіння лісової пожежі, яка спалахнула у гірському масиві ще 17 травня й знищила вже понад 700 гектарів лісу.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила міністерка навколишнього середовища Мексики Хосефа Гонсалес-Бланко Ортіс-Мена.

Lamento profundamente el desplome del helicóptero de @SEMAR_mx en el que también viajaban tripulantes de @CONAFOR; héroes que se encontraban combatiendo incendio forestal en SLP. Estamos esperando actualización de los hechos. — Josefa Gonzalez Blanco Ortiz Mena (@Josefa_GBOM) 24 травня 2019 р.

Зазначимо, що Міністерству оборони Мексики належать кілька десятків гелікоптерів російського виробництва, 20 з них – серії МІ-17.