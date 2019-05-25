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      У Мексиці розбився військовий гелікоптер російського виробництва

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      Вертоліт ВМС Мексики МІ-17
      Вертоліт ВМС Мексики МІ-17 / Фото із відкритих джерел

      У мексиканському штаті Сан-Луїс-Потоси розбився вертоліт російського виробництва МІ-17. Він належав військово-морському флоту держави.

      На борту гелікоптера перебували п'ятеро осіб, зазначили у прес-службі ВМС Мексики.

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      На пошуки екіпажу вже відправилися рятувальники, офіційної інформації про постраждалих чи загиблих, а також про причини падіння поки що немає.

      Відомо, що вертоліт вилетів у сусідній штат Керетаро з 2,5 тисячами літрів води. Там він мав долучитися до гасіння лісової пожежі, яка спалахнула у гірському масиві ще 17 травня й знищила вже понад 700 гектарів лісу.

      Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила міністерка навколишнього середовища Мексики Хосефа Гонсалес-Бланко Ортіс-Мена.

      Зазначимо, що Міністерству оборони Мексики належать кілька десятків гелікоптерів російського виробництва, 20 з них – серії МІ-17.

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Пожежа Мексика Транспорт
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