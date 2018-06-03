В Мексике в ДТП погибли 11 человек, среди погибших – двое несовершеннолетних
В результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в мексиканском городе Санта-Инес погибло 11 человек. Среди погибших – двое несовершеннолетних.
Об этом сообщает Notimex.
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Отмечается, что у грузовика отказали тормоза, и он врезался в автобус, после чего оба автомобиля упали в овраг.
Пострадавшие были госпитализированы. Сообщается, что одна из них — шестилетняя девочка, получившая тяжелую травму головы.
Видео ДТП в мексиканском городе Санта-Инес
Источник: 24 Канал
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