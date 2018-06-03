10:01
3 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
25°C 16°C
  • понедельник
    27°C 15°C
  • вторник
    27°C 16°C
  • среда
    17°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый царский зодчий в Крыму. Синяя армия Путина
Вєсті Кремля
19:52, 2 июня
Вести.UA. Жир. Молитвенный завтрак с украинским Трампом. Злой клоун Мураев
Вєсті.UA
18:53, 2 июня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В Мексике в ДТП погибли 11 человек, среди погибших – двое несовершеннолетних

20 Читати новину українською
В Мексике в ДТП погибли 11 человек
В Мексике в ДТП погибли 11 человек / Иллюстративное фото

В результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в мексиканском городе Санта-Инес погибло 11 человек. Среди погибших – двое несовершеннолетних.

Об этом сообщает Notimex.

Читайте также: Жуткое ДТП на Житомирщине: в результате наезда автомобиля погиб 13-летний велосипедист

Отмечается, что у грузовика отказали тормоза, и он врезался в автобус, после чего оба автомобиля упали в овраг.

Пострадавшие были госпитализированы. Сообщается, что одна из них — шестилетняя девочка, получившая тяжелую травму головы.

Видео ДТП в мексиканском городе Санта-Инес

 

Теги: Аварии и ДТП Мексика
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук