В Мексике в ДТП погибли 11 человек, среди погибших – двое несовершеннолетних

В результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в мексиканском городе Санта-Инес погибло 11 человек. Среди погибших – двое несовершеннолетних.

Об этом сообщает Notimex.

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Отмечается, что у грузовика отказали тормоза, и он врезался в автобус, после чего оба автомобиля упали в овраг.

Пострадавшие были госпитализированы. Сообщается, что одна из них — шестилетняя девочка, получившая тяжелую травму головы.

Видео ДТП в мексиканском городе Санта-Инес