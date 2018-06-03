У Мексиці у ДТП загинули 11 людей, серед загиблих – двоє неповнолітніх
В результаті зіткнення пасажирського автобусу і вантажівки у мексиканському місті Санта-Інес загинуло 11 людей. Серед загиблих – двоє неповнолітніх.
Про це повідомляє Notimex.
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Зазначається, що у вантажівки відмовили гальма, і вона врізалася в автобус, після чого обидва автомобілі впали в яр.
Постраждалі були госпіталізовані. Повідомляється, що одна з них — шестирічна дівчинка, яка отримала важку травму голови.
Відео ДТП у мексиканському місті Санта-Інес
Джерело: 24 Канал
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