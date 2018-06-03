У Мексиці у ДТП загинули 11 людей, серед загиблих – двоє неповнолітніх

В результаті зіткнення пасажирського автобусу і вантажівки у мексиканському місті Санта-Інес загинуло 11 людей. Серед загиблих – двоє неповнолітніх.

Про це повідомляє Notimex.

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Зазначається, що у вантажівки відмовили гальма, і вона врізалася в автобус, після чого обидва автомобілі впали в яр.

Постраждалі були госпіталізовані. Повідомляється, що одна з них — шестирічна дівчинка, яка отримала важку травму голови.

Відео ДТП у мексиканському місті Санта-Інес