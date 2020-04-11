В Мелитополе аварийно сел военный самолет: фото
В Мелитополе аварийную посадку совершил военный самолет. Инцидент произошел вечером 10 апреля. Сейчас за дело взялось Государственное бюро расследований.
По предварительной информации, 10 апреля примерно в 21:00 пилот одной из военных частей Вооруженных сил Украины во время плановой посадки самолета МиГ-29 нарушил правила полетов. В конце концов пришлось совершить аварийную посадку самолета, сообщает пресс-служба ГБР в фейсбуке.
Важно Украинские военные получили отремонтированный и модернизированный истребитель
Следователи Государственного бюро расследований в Мелитополе начали досудебное расследование за нарушение правил полетов, что привело к повреждению военного самолета.
К счастью, в результате аварийной посадки никто не пострадал, однако поврежден самолет. Следователи осматривают место посадки самолета и выясняют причины происшествия.
Дело открыли по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним. Максимальное наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Что стоит знать о МиГ-29
- Многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. Был основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР на протяжении 80-х годов XX века. Сейчас находится на вооружении многих стран мира, в том числе и Украины.
- Истребитель МиГ-29 является основным боевым самолетом Воздушных сил Украины. Многофункциональность МиГ-29 позволяет использовать его для выполнения задач противовоздушной обороны и нанесения ударов по наземным целям.
- В 2019 году Львовский государственный авиационно-ремонтный завод модернизировал и передал военным 6 истребителей.
МиГ-29 – украинский вариант культового истребителя: смотрите видео
Читайте также
-
Страны G20 не договорились о сокращении добычи нефтисегодня , 16:08
-
Коломойський проти Українисегодня , 14:00
-
Зеленский посетил участок разведения в Петровском на Донбассе: деталисегодня , 16:08
-
Как освятить лозу и пасхальные корзины дома: советы УГКЦсегодня , 15:31
-
Наденьте лучшую одежду, приобщитесь духовно к литургии: УГКЦ о праздновании Пасхисегодня , 15:29
-
На сколько выросли расходы украинцев и на чем они экономят во время карантина: опроссегодня , 19:30