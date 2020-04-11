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      В Мелитополе аварийно сел военный самолет: фото

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      Военный самолет МиГ-29 / narodna-pravda.ua

      В Мелитополе аварийную посадку совершил военный самолет. Инцидент произошел вечером 10 апреля. Сейчас за дело взялось Государственное бюро расследований.

      По предварительной информации, 10 апреля примерно в 21:00 пилот одной из военных частей Вооруженных сил Украины во время плановой посадки самолета МиГ-29 нарушил правила полетов. В конце концов пришлось совершить аварийную посадку самолета, сообщает пресс-служба ГБР в фейсбуке.

      Важно Украинские военные получили отремонтированный и модернизированный истребитель

      Следователи Государственного бюро расследований в Мелитополе начали досудебное расследование за нарушение правил полетов, что привело к повреждению военного самолета.

      К счастью, в результате аварийной посадки никто не пострадал, однако поврежден самолет. Следователи осматривают место посадки самолета и выясняют причины происшествия.

      Дело открыли по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним. Максимальное наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы.

      Что стоит знать о МиГ-29

      • Многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. Был основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР на протяжении 80-х годов XX века. Сейчас находится на вооружении многих стран мира, в том числе и Украины.
      • Истребитель МиГ-29 является основным боевым самолетом Воздушных сил Украины. Многофункциональность МиГ-29 позволяет использовать его для выполнения задач противовоздушной обороны и нанесения ударов по наземным целям.
      • В 2019 году Львовский государственный авиационно-ремонтный завод модернизировал и передал военным 6 истребителей.

      МиГ-29 – украинский вариант культового истребителя: смотрите видео

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Криминальные новости Государственное бюро расследований Расследования Новости Мелитополя Вооруженные силы Украины авиация Новости Украины
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