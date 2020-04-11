У Мелітополі аварійно сів військовий літак: фото

У Мелітополі аварійну посадку здійснив військовий літак. Інцидент трапився ввечері 10 квітня. Наразі за справу взялося Державне бюро розслідувань.

За попередньою інформацією, 10 квітня приблизно о 21:00 пілот однієї з військових частин Збройних сил України під час планової посадки літака МіГ-29 порушив правила польотів. Зрештою довелося здійснити аварійну посадку літака, повідомляє пресслужба ДБР у фейсбуці.

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Слідчі Державного бюро розслідувань у Мелітополі розпочали досудове розслідування через порушення правил польотів, що призвело до пошкодження військового літака.

На щастя, внаслідок аварійної посадки ніхто не постраждав, однак пошкодився літак. Слідчі оглядають місце посадки літака та з'ясовують причини події.

Справу відкрили за статтею про порушення правил польотів або підготовки до них. Максимальне покарання передбачає до 15 років позбавлення волі.

Що варто знати про МіГ-29

Багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління. Був основним багатоцільовим винищувачем країн Варшавського договору та СРСР впродовж 80-х років XX століття. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, зокрема й України.

Винищувач МіГ-29 є основним бойовим літаком Повітряних сил України. Багатофункціональність МіГ-29 дозволяє використовувати його для виконання завдань протиповітряної оборони й для нанесення ударів по наземних цілях.

У 2019 році Львівський державний авіаційно-ремонтний завод модернізував і передав військовим 6 винищувачів.

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